Enfin ubisoft confirme assassin's creed valhalla en 4k natif en 60 fps sur serie x et du 2k 60fps pour la serie s. Meilleure texture haute résolution Chargement plus court Ombres améliorées C'est plutôt une bonne nouvelle surtout vue le prix des consoles xbox et je pense que sur ps5 cela sera la même chose certainement.

posted the 09/10/2020 at 11:07 AM by nostalgia75