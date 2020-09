Bonjour la compagnie.En me baladant sur la toile ce matin j'ai trouvé cette article de Tom's Hardware annonçant les prix des futurs RTX custom.Pas de grosse surprise, je trouve, la 3080 la moins cher chez MSI (740€), la plus cher est la Asus Rog Strix (805€).J'espère vraiment réussir à en choper une à sa sortie (j'ai vendu ma 2070 et du coup la je tourne sur une vieille geforce 210 LP) d'autant plus que les derniers benchmark confirme la surpuissance de cette carte (jusqu'a 77% de performance supp par rapport à une 2080 sur les jeux récents).