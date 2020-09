selon le site officiel microsoft, le xbox all access sera disponible en france en fin d'année dans les magasins FNACurl=http://www.gamekyo.com/media179260.html[/url]Prix console seule :Xbox Series S : 299€Xbox Series X : 499€Prix console seule + abonnement Xbox Game Pass Ultimate pendant 2 ans (12.99€ /mois) :Xbox Series S : 610,76€Xbox Series X : 810,76€Prix console avec le Xbox All Acces (24,99€ /mois pour la Series S et 34,99€ -estimation- pour la Series X avec engagement de 2 ans)Xbox Series S : 599,76€Xbox Series X : environ 840€