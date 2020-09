First 4 Figures a ouverts hier les pré-commandes du buste en résine de Spyro en version 1/2 et taille réelle qui mesure pas moins de 70cm de haut pour 9Kg ! :OA noter que les bustes sont disponible en version avec les ailes ouvertes ou fermées, avec en plus un système d'éclairage LED pour la flamme et les pierres précieuses et inclus également un plateau tournant ! Enfin pour rappel, F4F offre 10% de réduction pour les premiers acheteurs jusqu'au 23 septembre seulement+d'info images et vidéo sur le blog = Un buste taille réelle de Spyro par F4F