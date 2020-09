Salut les pro S j'ai besoin de vous !! (Les autres sont les bienvenus aussi )



Nvidia m'ayant convaincu d'upgrader mon PC qui n'en a pas besoin pour une somme forfaitaire de 700 € et ne souhaitant pas piocher dans mes économies pour autant je me suis dit :



"Vends ta RTX2070 + ta PS4 ma gueule !!"



Alors pourquoi ma PS4 ? Ben parceque ça fait un moment qu'elle ne tourne plus et ma Xbox en prends le chemin depuis que je suis sur PC avec gamepass + epic game store qui m'offre des jeux . 2 ème raison : je vendrais BEAUCOUP plus facilement une ps4 que une one X (car MS bouh ! Caca ! c'est nul !)





Dédicace à Amassous

Allez à vos estimations !! Et merci pour l'aide







Donc le lot à vendre serait :Une PS4 1TO (boite, notice et tout, on est soigneux nous !)+ 2 Manettes +30 jeux physiqueUncharted trilogyUncharted 4The order 1886Journey collectors editionLes chevaliers de baphomet : la malédiction du serpentAssassin's creed syndicateKillzone Shadow fallTLOU RemasteredOne piece : Pirate warriors3BloodborneGoW 3 RemasteredBatman Arkham KnightPES 2015Attack on Titan wings of freedomRedoutDoomTekken 7Jojo's Bizarre Adventure : Eye of heavenStreet Fighter VNaruto Shippuden : UNS 411-11 Memories retoldHeavy Rain & Beyond 2 souls collectionLife is strangeKnowledge is powerDetroit become humanUntil DawnOne piece burning blood (en steelbook)Tales of Zestiria (disque démo magasin mais jeu entier)Dragon ball xenoverse 2 (disque démo magasin mais jeu entier)Naruto Shinobi Striker (disque démo magasin mais jeu entier)+ 1 steelbook sans le jeu de Wipeout !