Dans les différentes interview de Christopher Nolan, le réalisateur ne cachait pas son ambition démesurée pour sa dernière réalisation. Tenet devait à la fois dépoussiérer le genre du film d'espionnage mais également servir de porte-étendard pour sortir l'industrie du cinéma de la crise sanitaire actuelle. Une chose est sûre, c'est le film du réalisateur qui va le plus diviser, mais qui ne laissera personne indifférent.N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ma critique, et surtout ce que vous avez pensé du film !

