Oui, Terada arrive à faire tourner Flight Simulator 2020 et c'est normal, vu qu'il arrive aussi à faire tourner Star Citizen sur son PC. Et le pilote Suisse, bien connu des fans de SC pour ses acrobaties en rase-mottes a évidemment transposé l'exercice sur FS quelques jours après la sortie du jeu.Terada en a profité pour réaliser une vidéo de ses exploits :Une façon originale de découvrir en musique les paysages que le nouveau titre de Microsoft offre aux joueurs et d'admirer le jeu que certains qualifient même de plus beau jeu du monde...