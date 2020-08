Salut à tous,

Petite question, je suis embêté depuis pas mal de temps avec le stockage en ligne. Il me reste 92 go et ça me met que j'ai pas assez d'espace de stockage. Quelqu'un à déjà eu se problème ? Je demande parce que le support PlayStation me balade depuis des semaines, une vrai bande de bras cassé.

Merci par avance.