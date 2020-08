Hello tout le monde !



Je reposte un petit article sur Gamekyo, ça fait longtemps. Je me demandais ce que vous pensiez de Fairy Tail ?



J'ai fait une petite vidéo découverte + avis dessus mais je suis curieux d'avoir VOTRE avis concernant le jeu.







Il a des qualités et défauts, mais je le trouve très vieillot dans ses graphismes et technique, surtout pour 70 euros. Cependant, faut avouer que l'univers est cool, l'ost aussi et que le tour par tour est pas mal



Vous en pensez quoi ?