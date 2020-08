Ayant eu les 2 moniteurs, je fais un rapide tour d'horizon, les 2 écrans sont grosso modo de la même gamme, dalle VA 144 et 165Htz, couverture DCIP3 et SRGB pour les couleurs quasi identique.Pour faire simple, le Dell est très nettement au dessus, l'écran est plus réactif que celui de l'Asus, la dalle est compatible 10 bits ce qui lui garantit un peu plus d'1 milliards de couleurs contre 16 millions pour l'Asus et je confirme que ça se voit.Le clouding est également moindre, il est vraiment trop présent sur l'Asus. J'ai également eu du scintillement d'image sur l'Asus absent du Dell.