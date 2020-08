Salut à tous, il y a quelques jours, je me suis lancé un defi fou... J'ai voulu monter un vrai écran à base de Raspberry Pi dans la télé porte bougie du Sega Shop Europe :Voila l'état d'avancement de ma création : https://www.youtube.com/playlist?list=PLaDBiSfW2Th5PJc4mSEkP2uLFjF8iB6da Il manque encore une dernier coup de peinture, un ventilo et un couvercleBon visionnage !

posted the 08/04/2020 at 09:02 AM by arunotaku