Hier, AMD a organisé une conférence téléphonique afin de présenter ses derniers résultats financiers.La société en a profité pour nous en dire un peu plus sur ses processeurs Zen 4.AMD confirme que les processeurs Zen 4 seront en 5 nm contre 7 nm pour les processeurs Zen 2 et Zen 3 (ce dernier prévu pour la fin d'année)Les processeurs Zen 4, tout comme les cartes graphiques basées sur l'architecture RDNA 3 devront voir le jour en fin d'année 2021 ou peut-être début 2022.

Like

Who likes this ?

posted the 07/29/2020 at 12:05 PM by marcus62