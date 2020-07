Bon cette fois c'est le dernier article de la journée, promis, mais il fallait que je fasse un post vu l'importance de la chose, étant donné que certains (dont moi) comptaient passer aux TV OLED en même temps qu'aux consoles next gen...cet article est repris de generation ntLG vient de confirmer que 18 de ses références d'écrans OLED commercialisés en Corée du Sud souffraient d'un problème au niveau de l'alimentation, entrainant une surchauffe anormale.La marque bat ainsi le rappel de près de 60 000 Smart TV OLED dans le pays, le risque de surchauffe pouvant amener au déclenchement d'incendie. La marque promet ainsi des réparations gratuites des téléviseurs concernés.LG aurait déjà pris en charge plus de 20 000 téléviseurs qui ont été commercialisés entre février 2016 et septembre 2019. La liste des références concernées est la suivante :TV de 2016 : OLED65E6, OLED65G6, et OLED77G6.TV de 2017 : OLED65B7, OLED65C7, OLED65E7, OLED65G7, OLED65W7, OLED77G7, et OLED77W8.TV de 2018 : OLED65G8, OLED65W8, OLED77C8 et OLED77W8.TV de 2019 : OLED65W9, OLED77B9, OLED77C9 et OLED77W9.Mon avis :- la bonne nouvelle est qu'apparemment les TV sorties en 2020 ne semble pas concernées par le problème de surchauffe- la mauvaise est qu'on ne sait pas encore si l'anomalie ne concerne que les modèles vendus en corée, ou si ça touche le monde entier (même si l'europe a des mesures strictes sur les certifs produits) difficile de dire si on sera pas touchés, moi qui comptait prendre la C9 en comptant sur une baisse de prix je suis pas vraiment rassuré