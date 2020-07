Ceux qui l'ont fait vous en pensez quoi de cet opus ? J'aimerais bien le prendre sur PS4 j'ai vu que les DLC sont dedans et qu'il y a meme la Pologne comme faction et qu'ils sont OP avec les Hussard Ailés. En gros par rapport aux precedents c'est comment ? Le dernier que j'ai fait c'etait Civilization 2 sur PC, ca remonte mais c'etait bien fun surtout avec les petits scenarios bonus divers. J'imagine ca a bien evolué depuis ?

posted the 07/09/2020 at 04:56 PM by thethreestrikes