C est sur le tweeter officiel d'Insomniac Games(Sony)que nous apprenons que le prochain épisode tant attendu de Ratchet & Clanck vous permettra de visiter des planètes totalement inédites mais aussi des anciennes visitables à travers les dimensions qu'on a vu pendant la présentation de la conf du reveal de la ps5.

Like

Who likes this ?

posted the 06/19/2020 at 10:48 PM by kratoszeus