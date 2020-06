Durant la vidéo de présentation de Sony, Hitman 3 a été présenter.

Voici les deux trailer disponible avec un Dubai de toute beauté!















Et pour finir voici quelques informations qui proviennent directement du site de IOI :



-Le jeu sera aussi disponible sur PS4 et Xbox One



-Le jeu ne sera PAS sous format épisodique, la campagne sera accessible dés le début



-Le jeu comportera 6 destinations



-IOI sera le dévelopeur et l'éditeur du jeu



-Dans les prochaines semaines une séquence de gameplay manette en main sera diffusé



-Les nouveautés en ce qui concerne le gameplay et le système de jeu seront dévoilé dans les prochains mois



-Votre progression sur les anciens Hitman sera transférée



https://www.ioi.dk/announcing-hitman-3/