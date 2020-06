Well, j'ai reçu la moitié de ma grosse commande du Japon via Ebay mais il y a eu comme une légère déconvenue, je vous laisse voir, bon visionnage à tous ! Si vous avez une boite de Shining Force cd ou un jeu Sim Earth orphelin de sa boite, ça m’intéresse

Who likes this ?

posted the 06/11/2020 at 09:04 AM by arunotaku