Salut les gens de Gamekyo



Alors non le jeu en soit n'est pas nul, je l'ai fini à environ 80% mais je n'irais pas plus loin, pourquoi ?



Parce que ma sauvegarde s'est volatilisée comme par magie toute seule et le jeu m'a remis au tuto en foutant en l'air mes 14h de jeu et tous les trucs completés.



En effet Tripwire se sont bien gardés de dire ouvertement qu'il existe un gros bug qui affecte les sauvegardes et les detruisant pour remettre une save vierge à la place et ce depuis la sortie du jeu.



Enfin bref la haine, j'ai plus envie de continuer, ca va finir revendu. Dommage car le jeu est sympa (si y en a qui ont des question je peux y repondre j'avais quasi bien fini le jeu à 80%).



Donc je voulais vous avertir faites attention et faites des back up reguliers si vous achetez le jeu, c'est un bug bien plus etendu que celui qui toucherait 1 joueur sur 100 000.



Et c'est assez scandaleux de sortir des jeux avec des bugs aussi importants.



https://www.reddit.com/r/maneater/comments/gowweu/save_file_missing/