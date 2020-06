L'arrivée du Capitaine Price dans Call of Duty Modern Warfare attendra : alors que les manifestations contre les violences policières et le racisme s'amplifient dans plusieurs villes des États-Unis depuis la mort de George Floyd, Activision a jugé bon de reporter le lancement de la nouvelle saison.



"Ce n'est pas le moment", peut-on lire dans un message publié sur le compte Twitter dédié à la franchise Call of Duty. Initialement prévu le 3 juin, le lancement de la saison 4 de Call of Duty : Modern Warfare et Call of Duty : Warzone est donc reporté à une date pour le moment indéterminée. La saison 7 de Call of Duty : Mobile est également concernée.



Bien que nous ayons tous hâte de jouer aux nouvelles saisons de Modern Warfare, Warzone et Call of Duty : Mobile, ce n'est pas le moment. Nous décalons les lancements de la saison 4 de Modern Warfare et de la saison 7 de Call of Duty : Mobile à des dates ultérieures. Pour l'heure, il est temps pour ceux qui prennent la parole pour l'égalité, la justice et le changement d'être vus et entendus. Nous sommes à vos côtés.



D'autres acteurs de l'industrie du jeu vidéo, de Microsoft à Bethesda en passant par Naughty Dog, ont également témoigné de leur soutien à l'égard du mouvement contre le racisme. De son côté, Sony a reporté sa présentation des jeux PS5 prévue le 4 juin, tandis qu'EA a décalé son évènement Madden NFL 21 qui aurait dû se dérouler hier.