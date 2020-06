Bloqué dans le jeu. Après le second tombeau, mission principale "retournez au Mantis, utilisez l'Holotable. Elle m'indique toujours la planète Zeffo que je viens de faire. La mission principale reste toujours sur " retournez au mantis" ?

Like

Who likes this ?

posted the 06/01/2020 at 05:31 PM by maximo