« Il s’agit d’un jeu d’aventure dans lequel les joueurs suivent l’histoire de frères et sœurs jumeaux en découvrant les secrets d’un passé caché. Les joueurs utilisent des pouvoirs spéciaux pour naviguer à travers des énigmes physiques et logiques, tout en faisant des choix de dialogue et d’action qui influencent leur progression. Une séquence dramatique représente un personnage poignardé dans le dos avec des ciseaux ; du sang est vu sur les mains d’un autre personnage. Le dialogue contient une référence à la drogue. »

« Et nous remercions particulièrement Microsoft pour son soutien et son ouverture au regard du caractère et de l’identité de Tyler comme personne transgenre. »

le jeu narratif développé par le studio françaiset supervisé et édité par Xbox Game Studios (Microsoft Studios Global Publishing) est plutôt discret depuis son annonce au X0 2019 à Londres.Mais récemment, par l’intermédiaire de l'ESRB, qui est l'organisme de classification des jeux vidéo aux Etats-Unis nous informe que, commesera donc classé M (Mature) l’équivalent du 18+ en Europe !Et la fiche de sa classification nous en apprend un peu plus sur le jeuContrairement à, la classification n'indique pas de nudité, ni de référence sexuelle ou d’alcool.Ce que l'on sait du jeu, c'est que l’histoire du titre sera découpée en trois chapitres d’une durée située entre 2h et 3h, mettra en scène des jumeaux, Tyler et Alyson, au cœur de l’Alaska. Nous progresserons au travers de leurs souvenirs communs afin de résoudre un mystère dont le lien qui unit les deux héros sera la clé.Rappelons également, que Tyler sera le premier héros transgenre dans un jeu vidéo, ce que soulignait, le directeur créatif du jeuIl sortira cet été en exclusivité sur Xbox One et PC ainsi que dans le Xbox Game Pass.