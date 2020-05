----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aujourd'hui nous fêtons le 40ème anniversaire dePersonnage culte de l'histoire des jeux vidéo, et même véritable symbole de la pop culture (à son apogée dans le fameux film).Pour célébrer cet événement,etannoncent un partenariat autour d'un nouveau jeu,Son originalité, et la justification du partenariat avec, est que le tout sera jouable en exclusivité sur Twitch.Un mode coopératif dans lequel nous devrons essayer d'enchainer un maximum de niveaux avec notre équipe. En sachant que chaque joueur ne dispose que d'une seule vie par niveau, et que le passage au niveau supérieur ne nécessite la réussite que de l'un d'entre-eux. Un classement mensuel sera établit selon les résultats de chaque équipe.se la joue, en nous proposant de concevoir nos propres labyrinthes. Les niveaux les plus joués et likés seront mis en avant.Pour voyager dans le temps en jouant à la version du jeu de 1980. La seule différence ici c'est que contrairement à l'époque, on ne se battra pas pour être le plus grosdu quartier, mais pour figurer au mieux dans unmondial.Le jeu sera disponible dès le mois prochain, sans plus de précision.Alors souhaitons un bon anniversaire à l'ami, et préparons-nous à le retrouver très bientôt !