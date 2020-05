------------------------------------------------------------------------On a connu lesavec, lesavec, la gestion d'une dictature avec, ou encore la gestion de prisons dans... Bref, le genre gestion/simulation ne manque pas de diversité et les développeurs, de créativité.Le tout dernier de la famille à faire parler de lui,, ne déroge pas à la règle, car celui-ci est à ma connaissance le premier simulateur de gourou !Les anglais designe là leur premier jeu (actuellement en développement), et viennent tout juste d'annoncer un partenariat avec, qui se chargera d'éditer le titre surPour résumer le jeu, notre but sera de créer notre culte, de le gérer et de le faire grandir. Le tout ancré dans les années 70, ambiance disco garantie. On notera un esthétisme très proche de, précédemment cité.Notre vie de parfait petit gourou sera bien remplie. On devra déjà personnaliser de A à Z notre culte, nommer son leader, sa divinité, ses fidèles... mais aussi ne pas délaisser l'aspect marketing avec de beaux costumes, des symboles et autres reliques. La coquetterie, c'est important.On sera aussi en charge de la construction et de l'aménagement de nos locaux, pour que nos chers fidèles puissent bénéficier de tout le confort nécessaire, afin de prêcher efficacement la bonne parole. Il faudra également faire face à ces satanés journalistes, au gouvernement, à la famille de nos croyants, et aux autres cultes rivaux.Selon l'orientation donnée à notre culte, des missions et des fonctionnalités particulières seront débloquées.Pas de date de sortie pour le moment, mais déjà une pageLe dernier trailer en date est à découvrir ci-dessous, il marque le partenariat avec