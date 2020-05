----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------est un studio de développement américain créé en. Ils ont travaillé sur des jeux à la qualité très variable, mais nous ne sommes pas ici pour faire une rétrospective complète !Ce sur quoi je veux me focaliser, c'est la périodedu studio. Pourquoi celle-ci ? Car c'est à ce moment que j'ai connu, mais aussi car leurs projets sur la console deà cet époque, me paraissent très intéressants.L'ambition première du studio, comme ses membres l'ont souvent revendiqués, était d'utiliser pleinement les capacités de la, et notamment graphiquement.Mais concrètement, qu'est-ce que ça a donné ?a personnalisé son moteur graphique maison, le, spécialement pour laEt le premier jeu à en profiter est, unfuturiste !On peut dire que le pari est relativement réussi. Les graphismes étaient régulièrement saluées, "c'est plutôt beau pour de la Wii", comme on disait ! Le gros point fort pour moi se situait au niveau des contrôles, je fais partie de ceux qui trouvent que la Wiimote était particulièrement adaptée aux, surtout lorsque l'on peut paramétrer en détails notre visée, comme dans ce jeu. Bon par contre, le mode histoire est limité, le scénario cliché à souhait, et l'intelligence artificielle dans les choux ! Mais beaucoup se souviendront du jeu pour son mode online, certes archaïque dans son architecture, mais qui était très amusant, avec de nombreux modes de jeux !Ensuite la studio a travaillé sur deux autres projets. Il y avait. Un jeu de combat, visuellement inspiré du film, avec un gameplay à la, et qui se voulait extrêmement violent.Et c'est finalementqui éditera le jeu, comme ça avait été le cas pour. Mais cela se fera au prix de grosses modifications par rapport au projet initial... Le jeu est finalement sorti sous le nom de, et se centre désormais sur la mythologie greco-romaine. Visuellement on est passé à quelque chose de très coloré, et manette en mains, c'est devenu un "". En plus de ça le nombre de personnages jouables n'est que de 10, le jeu a abandonné l'utilisation duqui était alors prévue, tout comme son mode online qui a été supprimé... Bref, le jeu a perdu tout ce qui faisait son charme, les critiques seront acérées et les ventes terriblement faibles.Le deuxième projet en cours,, était quant à lui un jeu à la. Une nouvelle foisne manque pas d'ambition. On nous promet une campagne jouable en coopération à 4 en local et en ligne. Les premières vidéos du jeu sont très prometteuses, au niveau de l'ambiance ça fonctionne bien, on a l'impression d'être dans un de ces vieux films d'épouvantes peuplés de vampires, de zombies, de loup-garous, et autres créatures bizarres !Malheureusement ce sera une nouvelle déception...n'arrivera pas à trouver d'éditeur. Et ce n'est pasqui se portera volontaire, bien refroidi par les échecs commerciaux de, et des autres jeuxédités par ses soins ().High Voltage ira même jusqu'à proposer une nouvelle version de, destinée à la, laet le. Et pour l'occasion on passe duà l', à la vue de dessus. Mais l'idée ne séduira pas encore.Pour finir sur une note positive, le studio a tout de même pu conclure proprement son histoire avec laet, puisque ensemble ils sortiront, la suite de. Le jeu n'est pas révolutionnaire mais reprend les éléments du premier en les allant un peu plus loin. Il y aura d'autres productions du studio sur la console à détection de mouvements, mais celles-ci se révéleront plutôt insignifiantes.Personnellement j'ai pris beaucoup de bon temps sur le online de, et j'étais très hypé par leurs deux autres projets. J'ai donc été fortement déçu, mais je trouve que c'est un bon cas d'école qui montre la complexité du développement et de la publication d'un jeu vidéo.Si vous voulez plus de détails et voir de gameplay des jeux cités ici, je vous laisse avec ma vidéo récapitulative sur le sujet !