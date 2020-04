- 500 000 dollars pour l'association Direct Relief. C'est un organisme de bienfaisance qui aide les travailleurs de la santé à obtenir l’équipement de protection individuelle dont ils ont besoin pour faire leur travail en toute sécurité.



- 250 000 dollars pour l’UNICEF, un fond qui aide à la sécurité et la protection des enfants et de leurs familles



- 250 000 dollars aux communautés locales qui luttent contre le Covid-19

On apprend aujourd'hui que Bethesda (The Elder Scrolls) a fait un don d'un million de dollars pour lutter contre le coronavirus à l'heure où la pandémie continue de se propager.Un don d'un million de dollars qui sera divisé en trois groupes :