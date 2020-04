Etant donné leur succès grandissant ces derniers temps, voici un petit topic pour les présenter très brièvement.Dreamcatcher, un groupe de filles créé en 2017 sous un label sud-Coréen. Le groupe est composé de 7 membres (6 coréennes et 1 chinoise)Soft- Rock au style musique d’Anime, Pop (KPOP), R&B et parfois un peu de Métal !Elles font partie de l’industrie K-Pop, aux cotés des gros groupes que tout le monde connait, et pourtant elles sont de loin un des groupes les moins conventionnels qui réussit à se faire connaitre dans l’univers K-POP avec leur musique en majorité ‘rock’. Elles ont pour thèmes et styles : horreur/gothique/époque victorienne.SOFT-ROCK/EDMPOP/EDMAlors, qu’en pensez-vous ? Pas mal pour un groupe coréen ‘K-POP’ non ?Si vous êtes intéressés, voici une vidéo (30min) pour connaitre leur histoire et parcours assez ‘chaotique’ (Anglais avec sous-titres FR possibles):https://www.youtube.com/watch?v=YIgCAp3i1os