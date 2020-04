Salut tout le monde, après avoir passer du temps avec M. Ippisch a parler de l'Intellivision Amico, j'ai l'honneur de vous retranscrire l'entretien que j'ai pu avoir avec lui en exclusivité pour Gamekyo.Bonjour M. Ippisch, tout d'abord, je voulais vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé pour cette interview.Pour ceux d'entre vous qui ne vous connaissent pas, veuillez vous présenter en quelques lignes.Je m'appelle Hans Ippisch. Je suis né en 1970 en Allemagne et j'ai signé mon premier contrat de développeur de jeux en 1986, étant l'un des premiers développeurs allemands à travailler sur Commodore 64et des titres Amiga comme "Soldier !", "Danger Freak", "Rock'n Roll" et "Kangarudy". Au totalmes jeux se sont vendus à plus d'un million d'unités. En 1991, j'ai rejoint Computec Media en tant que freelance écrivain et j'ai travaillé jusqu'à devenir le PDG de la plus grande maison de médias de jeux en Allemagne et la transformer d'un éditeur traditionnel en une entreprise de médias numériques de premier plan avec une atteinte de 10 millions d'utilisateurs. En juin 2019, je suis retourné à mes racines - en devenant président des opérations européennes d'Intellivision Entertaiment et la supervision de toutes les ventes européennes, des activités de commercialisation, y compris la production d'Intellivision Amico, et des jeux exclusifs d'Europe.*Tout d'abord, d'où vient l'envie de proposer une nouvelle console Intellivision ?Il fut un temps où les jeux étaient faits pour s'amuser en famille et entre amis dans la même pièce. Mais cela n'est plus le cas. Aujourd'hui, le multijoueur signifie être assis dans une pièce sombre avec un casque et jouer contre quelqu'un très, très loin. En bref, nous cherchons à réunir les familles et les amis grâce au jeu ; cela favorise le temps en famille, la convivialité, le renforcement positif, l'interaction sociale et le plaisir propre et sûr pour tous.*Comment la genèse du projet a-t-elle commencé ?Tommy Tallarico a créé Amico, parce qu'il n'y avait pas moyen qu'il puisse jouer à quelque chose de nouveau avec sa mère ou son père ou avec des amis et des membres de sa famille qui n'étaient pas des joueurs. Il a vu la frustration que la plupart des joueurs occasionnels et non joueurs éprouvent face aux consoles modernes et il a pensé qu'il était dommage que tant de gens soient fermé et éloignés des jeux vidéo parce que les plateformes et les jeux ne sont pas conçus pour eux. Il était également frustré que tout "l'hyper-casual" et "l'edutainment" pour les enfants soit sur mobile et que tout cela soit SOLITAIRE ! Il semble que la technologie ait été le moteur de "l'APART" des familles au 21e siècle. Tout le monde est sur son téléphone et fait autre chose... même s'ils sont dans la même pièce ensemble. Ne serait-ce pas formidable si nous pouvions utiliser la technologie pour rassembler les gens ! C'est notre plus grand objectif !*Combien de jeux sont actuellement en développement sur le système ? Seront-ils exclusifs ?Actuellement, nous avons plus de 50 jeux déjà en développement pour Amico. Tous ces jeux sont disponibles en exclusivité sur Amico. Tous tirent parti des contrôleurs uniques d'Amico et soutiennent couch-coop !*Lorsque la console a été annoncée, vous avez dressé une belle liste de jeux qui seront disponibles sur la console, mais nous ne les avons pas encore tous ou très peu (ToeJam & Earl, R-Type, Motorace USA, Tempest, Kung-Fu Master, et bien d'autres) Allons-nous les découvrir bientôt ?Vous pouvez être sûr que nous allons avoir beaucoup de surprises dans les années à venir...*Nous savons qu'Amico aura un magasin en ligne pour l'achat de jeux, à quelle fréquence le magasin sera-t-il mis à jour avec de nouveaux jeux ?Amico est un système fermé. Nous voulons nous assurer que chaque Amico répond à nos normes de qualité élevées. Et nous voulons également nous assurer que chaque jeu reçoit l'attention qu'il mérite et qu'il ne sera pas noyé dans le flot des nouveautés quotidiennes. Nous voulons publier un nouveau jeu tous les 10 à 14 jours. Pas plus !*Malgré l'absence de cartouches ou de disques optiques, vous prévoyez de sortir physiquement vos jeux ? Sous quelle forme ?Nous ne pouvons pas parler de cela, mais vous pouvez être sûr que vous pourrez acheter votre jeu dans votre magasin préféré !*Vous avez l'intention de sortir de vieux jeux des consoles précédentes dans le magasin ?Nous l'indiquons sur notre liste, mais ne vous attendez pas à ce que quelque chose se passe avant 2022.et nous ne voulons pas créer une mauvaise première impression en présentant de vieux trucs !*Avez-vous de grands studios qui sont intéressés par le développement de jeux pour la console ? Si oui, pouvons-nous avoir des noms ?Nous avons parlé à de nombreux développeurs et éditeurs et beaucoup d'entre eux sont intéressés à travailler pour nous.Mais comme nous ne sommes pas intéressés par de simples portages de jeux existants, nous préférons travailler sur les nouvelles expériences de jeu.*Contrôleurs ayant une mémoire interne, pouvons-nous la prendre pour aller chez un ami qui a la console et jouer à nos jeux que nous avons achetés sur sa console par exemple ?*Si certains développeurs français, indépendants ou non, qui en lisant l'interview ont le désir de développer sur le système, par quel moyen peuvent-ils vous contacter ?Nous aimons parler aux nouveaux développeurs des potentiels jeux Amico ! Beaucoup de nos jeux en développement ont été lancés après que les développeurs nous aient envoyé leur idée. Toute personne en Europe qui est intéressée par la création de jeux devrait m'envoyer un mail - hans@intellivisionentertainment.com*Je voulais vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé pour cette interview. Avez-vous un dernier mot ?Je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à Amico ! Nous voulons changer le monde du jeu. Et pour y parvenir, nous avons besoin de supporters comme vous !