Hello, je voulais vous partager un article écrit il y a quelques années sur un petit site humoristique le "Gournal du Jeek" aujourd'hui disparu. Le scénario de X-Men Apocalypse m'avait laissé perplexe, et je revenais avec dérision sur quelques points du film.Nous sommes maintenant loin de la sortie d'X-Men Apocalypse en Blu-Ray et DVD (voire VHS pour Magnéto), mais je voulais revenir avec vous sur un film de super-héros. Petit florilège de vos réactions :Guillaume, 35 ans, avocat :"Au début, j'ai vraiment hésité à aller voir ce film. En regardant l'affiche, j'ai tout d'abord cru à un film avec les Schtroumpfs, vu le nombre de personnages bleus ! Et puis j'ai vu le titre …Korben, 42 ans, chauffeur de taxi :"Si je vous dis Égypte, un être aux facultés supérieures à celles des humains récemment ressuscité qui apprend toute l'histoire de la Terre en regardant quelques secondes un écran et une apocalypse imminente ; vous me répondez quoi ?"Jean, 19 ans, étudiante :"Là où on est tous d'accord, c'est que le troisième c'est toujours le plus nul …" (Vrai phrase prononcée par Jean dans le film !!!)Franck, 69 ans, homme d'affaire :"Non, mais c'est quoi le but d'Apocalypse ? La fin du monde ou ouvrir un salon de coiffure ?"