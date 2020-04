Hello à la communautéJ'inaugure mon premier post après de nombreuses heures en anonyme à vous lire !à vos crayons de bois vous avez 2h !Pour ma part,- Microsoft annonce une conférence à la même date prévue à l'E3- Phil Spencer annonce le prix celui de- Présentation Officiel dedu gameplay Solo ainsi que la composante Multi le jeu sera jouable entièrement en coopération à l'instar de Gears 5 + sortie quelques part en 2021annonce la Béta de Halo infinite disponible dès la fin de la conférence et parle du lore Halo de manière générale et dis vouloir explorer de nouvelles choses avec Halo afin de garder la flamme qui anime les joueurs que nous sommes.- Phil revient sur son passage fructueux du pays du soleil levant et annonce la rachat de nombreuses licences auprès de Konami et annonce dans la foulée le remake desans date de sortie, ainsi que la création duen hommage à Lionhead qui s'occupera dans un premier temps des licences Konami basé non loin du studios du ce dernier.- Le directeur technique demontre sur scène et présentetoujours plus magnifique sous les yeux ébahis de la foule.tease son nouveau RPG de grande envergure " Lost Empire" Jeux médiévalo-fantastique sans date de sortieannonce la date de sortie de Psychonauts 2 + gameplay et parle de son nouveau projet plus ambitieux sans en dévoilé davantage. Tim Shaeffer se montre enthousiaste de faire partie des XGS et le fait savoir.montre son interprétation de bonnie & Clyde jeu solo, avec son nouveau AA prévu pour fin 2021annonce son soutient pour les 5 prochaines années à Bleending Edge et la première vague arrive début Aout, nouveaux héros + nouveaux contenus + nouveaux modes, + infos sur Hellblade 2 sans gameplay + projet Mara brièvementfais un medley de leur aventure au seins des XGS et annonce un nouveau jeux sans liens avec Gears, un jeux post-apo à la première personne sans date de sortie.parle de SoD 2 et annonce une nouvelle extension plus grande que la précédent nouveaux éléments de gameplay et autre pour début 2021- Floppé de jeux indé à l'honneur et Microsoft annonce son soutient inébranlable au "petit créateur" qui continue d'animer les esprits d'enfants que nous sommes.Matt Booty Monte sur scène et explique le travail des XGS du fondement jusqu'au aujourd'hui et montre l'importance d'avoir leur propre identité, il ne vient pas les mains vides et annonce le rachat de- La partie Service + Xbox Cloud passe au peigne fin, toujours plus performant date de lancement early 2021 Android/iOs''Phil reviens sur scène' avec Darrel Gallagher Head of The Initiative"- Les premiers images du reboot de+ détails des techniques utilisés + spitch technique de l'équipe de développement pas de date de sortie.- Trailer dequi arrive dans le XGP pour les vacances d'été.mais un gros Inside XboxL'écran se fige apparition de la neige artificielle, avec de longues secondes sans trop comprendre ce qu'il ce passesous le crie de la foule mentionné Microsoft Exclusive,Fin de la transmissions....