Metal Gear

Et voici un projet sur lequel je suis depuis quelques temps. Le remake du premier Metal Gear (1987) sur le mode Arcade de Far Cry 5. Il y a des défauts et il y a moyen d'améliorer tout ça, mais voilà quand même le résultat. Quelques easter egg ont été ajouté au jeu.Pour l'amusement j'ai également ajouté les musiques du jeu.Le jeu sera jouable sous peu (sur PS4).En espérant que cela vous plaise.