Bonjour je recherche des personnes qui auraient peut-être zamazenta en plusieurs exemplaires j'échange des légendaires des anciennes versions en échange si quelqu'un est intéressé pour le faire prévenez moi en commentaire en me disant le Pokémon qu'il voudrait en échange merci a vous

Like

Who likes this ?

posted the 04/06/2020 at 05:01 PM by pastmaster