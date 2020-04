Divers

choisi le chiffre chance 1 et le mauvais chiffre était le 3. Il parvient donc à tuer le gros infecté ! Direction le bunker ! Il est là à 10 mètres de vous.ignore les 2 combattants et file aussi vers le buker. Mais serait-ce Slyder devant vous ?!Oui c'est lui !ignore Aym et bute le chien.se vide de song sang... La tempête commence à frapper un peu partout.Chiotgamer arrive aussi devant le bunker. Nez à nez avec Sonilka et Slyder.laisse Iglooo gisant au sol...Shido arrive lui aussi au bunker.Vous n'êtes plus que 4 et il est temps de tout donner dans cette ultime bataille.Slyder, Sonilka, Chiotgamer, Shido : Qui souhaitez-vous attaquer ? Et quelle chiffre "chance" choisissez-vous entre le 1 et le 2 ?