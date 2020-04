le projet dragon

le red dragon

Pour ceux qui suivent la série,est un personnage qui est apparu dansEt comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit article sur l'univers et que je glande à cause du confinement. Voila voila!Suite à une interview de Yoko Taro et à une pièce de théâtre, il y'a eu une tonne d'information sur l'origine deserait finalement né dans le monde parallèle deet non pas demême si elle dit à: je viens du(en gros la), cela ne veut pas dire qu'elle est né dans le vieux monde.Voyez-là comme un god car c'est un peu exactement ce qu'elle est devenue entre parenthèse. Elle apparaît comme si elle n'avait jamais existé.Pour être clair, elle est né dans(l'Amérique) en même temps que, le royaume de la nuit est mentionné une fois dans le bouquin deVous vous demandez pourquoi on appelle l'Amérique? C'est simple, bien avant, il y'a eu un accident sur la planète et du coup, il y'a une partie de la terre qui ait plongé dans le noir et l'autre partie qui vit dans le jour. En outre, Nier Replicant et Automata se passent dans leVous vous souvenez sans doute qu'il y'a eu lecelui dequi est apparu dans la tour de Shibuya dans Nier et soudainement son cadavre a été transporté dans un laboratoire puis a été transféré en direction de l'Amérique et ensuite on avait plus de nouvelle du cadavre du dragon.Il y'a deux question à se poser.la première:Il y'a-t'il un lien entreetLa deuxième: Pourquoia dit: qu'Accord a été crée par quelque chose comme humain et non pas androids. Sachant qu'on sait que les réplicants et humains sont morts et qu'il reste que les androids de la terre.On sait aussi que:s'est dédoublé comme un certaindurant la guerre contre les extraterretres comme on peut le constater à la fin demais on ne connait pas exactement où se trouve la vraie Accord.Le rôle d'Accord c'est de trouver la meilleure fin possible dans les timelines et empêcher que celle-ci disparaisse.L'Original Accord peut mourir mais elle peut revenir à la vie, on a pas trop les détails maisne veut rien dire là dessus mêmea voulu persister.Accord est bel et bien dansen train d'observer et c'est possible qu'on puisse la voir dans le remaster avec les nouveaux ajouts.Il reste beaucoup de mystère à propos de ce personnage et je suppose qu'elle jouera un rôle majeur à l'avenir. Bonne soirée et à bientôt pour mon prochain article : Le SSD peut transférer le temps et l'esprit dans la PS5.