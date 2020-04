Bon, je sais qu'il n'y a pas le terme fish pour parler de poisson d'avril dans la langue de Shakespeare, du coup pas la peine de me faire la remarque.Toujours est-il qu'il y a une rumeur apparue sur la toile il y a quelques jours qui a l'odeur d'un poisson et qui voudrait que Microsoft était en passe de racheter le catalogue d'ip de Konami.Il se disait que le deal était tellement cher qu'il permettrait à konami de financer la construction d'une usine qu'il voulait pour la construction et R&D pour de nouvelle machine à sous.Konami continuerai de toucher des royalties pour l'utilisation de leur vieux jeux(comme un remastered de SH par exemple), de même ils pourraient continuer d'exploiter leur licences pour en faire des machines à sous.De plus le deal permettrait à Microsoft de pouvoir selectionner des membres de Konami pour en faire une équipe de développement qui pourrait utiliser pendant 12 à 18 mois les locaux de Konami avant d'établir un vrai studio de dev.Alors bien sur c'est vachement gros, il y a même peu de chance que cela arrive, cependant lors de la toute 1ère présentation de la Série X on y voit clairement 3 jeux, Halo, un Forza et un jeu de foot, du coup peut être un teaser de leur futur move.Bien sur je ne mettrai pas de lien, je vous laisse chercher si ça vient de mon cerveau machiavélique malade suite au confinement ou pas, ça pourrait éventuellement vous faire passer le temps plus vite.Avec tout ça, vous ne pourrez pas dire que je ne pense pas à vous.