Divers

décide d'attaquer le gros infecté.Par chance, vous avez récupéré un pistolet avec 3 balles plus tôt. Vous avez donc 3 chances sur 4 dele tuer ! Un seul chiffre est le mauvais.. ne vous trompez pas ! Alors, 1, 2, 3 ou 4 ?attaqueen utilisant le chiffre 2. Pas de chance c'était le chiffre 3 qu'ilfallait choisir ! Shido se retourne donc au bon moment et évite l'attaque. Il arrive à retourner la perceuse contre Iglooo qui se blesse gravement.Faut-il laisser Iglooo au sol et filer au bunker ou tenter de l'aider à vos risques et péril ?voit que Shido vient de rispoter face à Iglooo. Peut-être que c'est l'occasion de faire 2 kills d'un coup..? Faut-il tenter ? Ou les ignorer ?choisit le chiffre 2 mais il fallait choisir le 1 ! Le tire de Chiotgamer est donc fatal à Aym. Ou pas tout à fait... Parce que le chien qui était blessé se met à défendre Aym et attaque Chiotgamer.doit-il abattre le chien ou Aym gisant au sol ..?La tempête est là et peut-être fatale aux joueurs à la prochaine manche !Nombre de survivants restants : 6