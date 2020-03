Salut à tous!



Cela fait un bail que je ne me suis pas connecté ici!



J'aimerais partager un court métrage que j'ai co-créé avec un ami (scénarisé et on joue dedans!).Le sujet traite sur l'exorcisme, je ne vous en dis pas plus! En espérant que ça vous plaira! (j'attends vos retours)



Et si ça vous plait hésitez pas à liker,partager, commenter bref vous connaissez la chansonnette! (je suis un youtuber maman!)



Bon confinement restez chez vous, et jouez aux jeux video! (Moi je retourne sur Dreams)