Les mec de chez Forever Entertainement se sont fendus d'une sortie surprise pour le remake de Panzer Dragoon sur Switch. En bon pigeonneau que je suis, j'ai sauté dessus à pied joints et j'ai presque chialé devant l'intro refait à l'identique, plan par plan :







(Audio gauche : Switch, droite : PS2) Vidéo "No Comments" efficace sur l'intro du fraîchement sorti PANZER DRAGOON REMAKE sur Nintendo Switch vs l'intro originale de 1995 sur Playstation 2 (SEGA AGES 2500)



Enjoy et dites moi ce que vous pensez de l'upgrade :3