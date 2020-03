Divers

en direction de Middle Island.aperçois au loin Gunstarred. Voulez-vous le suivre ou poursuivre votre route ?Quand à, il tombe sur un magasin. Peut-être il y a t'il des vivres ou d'autres choses dedans ? Faut-il y aller ou continuer en direction du bunker à Middle Island ? Attention la tempête approche !laissant l'infecté déguster son cadavre. Mais une horde a envahi la rue et il est très compliquéde passer par là. Il vous est possible de vous cacher et attendre qu'ils passent ? Ou alors fouiller le garagede la maison en espérant trouver quelque chose d'intéressant ?qui ne peut éviter l'attaque. Ce dernier reste au sol assomé, Shido peut l'achever ou le laisser ainsi au sol ? Surtout que le bruit semble avoir alerté quelques infectés...et continuez à pied. Alors que vous avancez sans problème, vous entendez un cri.Désirez-vous aller vers le cri ? Ou l'ignorer et poursuivre ? D'autant que vous êtes bientôt arrivé à Middle Island.et tenter de vous en servir. Vous vous élancez et parvenez à esquiver la horded'infectés. Mais soudain CLAC ! LA vieile tyrolienne lâche et vous tomber au sol. Les infectés sont très proches de vous !Pas le choix, vous appelez de l'aide ! Mais est-ce que quelqu'un viendra ?Nombre de survivants restants : 8.