Malgré l'épidémie qui sévit actuellement partout dans le monde, je me prépare à décoller pour le Japon ( 2 mois).Je suis tous les jours le cours du yen et je pense qu'il est temps de faire l'échange.Est-ce que certains d'entre vous suivent un peu la bourse ?Si oui est-ce le bon moment pour le faire.

posted the 03/02/2020 at 09:27 PM by lamaj63