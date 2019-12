Compulsion Games a posté un documentaire très intéressant qui retrace l'histoire du petit studio depuis sa création a son rachat par Microsoft et ce que cela implique pour eux et leur vision créative ainsi que leurs prochains projets. ( personnellement de toutes les récentes acquisitions de studios de Microsoft c'est le studio sur lequel j'ai le plus hâte de constater leur évolution et c'est aussi le plus petit studio XGS avec 47 employé selon LinkedlIn )