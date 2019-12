PC/PS4/Xbox One et avec une mise à jour sur Switch en ..... On en sait rien du tout !(SPOIL de Yu-Gi-Oh VRAINS ! dans l' image en dessous)...............................................................................Normalement ! Ça devrait aller jusqu'aux cartes sorties en Octobre 2019 et peut être un peu loin.J’espère aussi aussi qu'ils améliorons la vitesse du jeu et qu'on pourra couper ces fiches Animations ! C'est pour ça que je suis retourné sur Duel Links !En tout ça c'est vraiment la journée Yu-Gi-Oh aujourd'hui.Source : https://gamergen.com/actualites/jump-festa-20-yu-gi-oh-legacy-of-the-duelist-link-evolution-annonce-ps4-xbox-one-et-pc-mise-jour-contenu-prevue-switch-308179-1