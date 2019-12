Ni en avance d'ailleurs ! Il arrive précisément à l'heure prévue.



http://www.jeuxvideo.com/news/1163209/warcraft-3-reforged-sortira-finalement-le-29-janvier-2020.htm



Pour 29 euros 99 sur Battle.net pour les 62 Missions des 2 campagnes des 2 jeux originaux avec des graphismes amélioré et un Multijoeur équilibrée (?), et pour 10 euros de +, l'édition Art of Wars qui ajoutera des bonus pour les autres jeux blizzard.



Je vais bientôt savoir si le Prince du STR (le Roi c'est Age of Empire) est à la Hauteur de sa réputation.