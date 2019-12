Hello !Vous ne le savez peut être pas mais nous offrons la possibilité d'écouter des OST sur notre site web https://cnplay.be mais également par notre chaîne Youtube CN Listen : https://www.youtube.com/channel/UCQWBvcg4glMiwr18IfghNzQ C'est un travail de longue haleine mais aussi de discussions ! Nous en sommes déjà à plus de 1310 musiques disponibles et ce n'est que le début !Et comme nous avons accès à une grosse sélection de bandes originales, nous aimerions votre avis afin de savoir ce qu'il serait opportun et prioritaire de proposer à l'écoute ! N'hésitez pas à nous faire part de vos envies !Voici un exemple de l'interface sur le site :PS : Sachez que si certains d'entre-vous se sentent l'âme d'historiens ou même faire régulièrement des news, notre long projet pourrait vous accueillir afin de faire perdurer notre média préféré !