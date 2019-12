collection

Hello Gamekyo,Une fois n'est pas coutume, je vais commencer mon petit partage de mes derniers achats non pas par les jeux vidéo mais par l'upgrade de mon installation hifiJ'ai craqué cette semaine pour une nouvelle platine Vinyle, un modèle sony très bien construit. Cette platine permet grâce à une sortie USB de numériser ses albums vinyle en haute résolution (jusqu'au saint graal des formats audio le DSD !J'ai profité d'une petite promo de 22% chez Boulanger.La numérisation n'est pas sa seule force puisqu'en terme sonore elle s'en sort également bien, en tout cas mieux que ma précédente platine. Et si besoin je pourrai changer la cellule plus tard pour passer sur un modèle plus haut de gammeah et comme toujours le chat essaye de s'inviter sur les photos ...La platine n'est pas entièrement montée à son arrivé, il faut donc l'assemblé et régler le bras de lecture ... philosophie très audiophile donc pour cette platine.une fois montée et intégrée à mon système :et ptit bonus pour avoir le visu de ce qui me sort le sonallé on passe aux autres achats d'abord un petit vinyle d'une belle BO :Et maintenant les achats JV; d'abord classique l'une des dernières grosse sortie sur Switch Luigi's mansion.Un excellent jeu que j'ai fini en un peu plus de 17h, un plaisir de parcourir et d'explorer l'hotel, même si certains niveaux sont un poils moins travaillés. Probablement mon jeu de l'année 2019 avec Astral ChainEt pour finir les belles trouvailles d'un vide grenier ! J'ai obtenu le lot pour la modique somme de 6 euros (1.5€ / jeux)autant dire que c'est une très belle affaire ... je vous laisse aller voir le prix du jeu micro-machines sur Ebayça fait bien longtemps que j'avais pas trouver du rétro en vide grenier ... (enfin du rétro qui ne soit pas vendu par des "professionnels" j'entend !) et encore plus longtemps à bon prix !J'avais déjà la sonic compilation ... mais j'ai quand même pris, on sait jamais ... ça pourrait me servir pour faire un échange à l'avenirVoila ... c'est tout pour cette fois ... un rare post sans une nouvelle pièce pour ma collection Halo