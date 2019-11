A tous lees amateurs de jeux de Méchas Piranha Games présente MechWarrior 5 Mercenaries dans une nouvelle vidéo, le jeu sera extrêmement complet comme on peut le voir dans le vidéo et sa sortie est prévu le 10 Décembre sur l'EGS en exclu ( pour le moment )

posted the 11/23/2019 at 06:08 PM by diablo