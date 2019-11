Hellow,Pour changer pas de figurines cette fois ci.Je compte faire une petite collection des jeux dragon ball en jap et voila le commencement!Les super butoden, serie que j'ai squatté comme pas possible a l'époque, surtout le 2 que j'avais eu en jap, que de souvenirs!Puis j'ai recu mes chaussures princieres :Packaging qualité royale a la hauteur du prince!Je suis en kiffe dessus perso, et pas seulement parce qu'elles sont basées sur le meilleur perso de DB !Voila, en esperant que cette fois ci les images passent...