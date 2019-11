Rare ont publié sur Spotify 2 tracks de leur prochain jeu Battletoads en collaboration avec Dlala Studio. Il y a pour le moment 2 tracks intitulé Porkshank ( désolé Shank) et To the Queen ( qui fait certainement référence à la Reine Noire )il est possible de trouver les tracks sur ce lien : https://open.spotify.com/album/1CSzu0z26h41ZXyJMJT3kh