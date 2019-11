Voilà un premier aperçu de Grounded, je dois avouer que je m'attendais pas a ça de Obsidian je voulais un C-RPG à l'ancienne donc hier soir j'ai été déçu par cette annonce sur le moment mais j'ai relativisé c'est fait par une petite équipe de 13 personnes, je trouve l'Univers Original on a vu très peu de jeux aborder la miniaturisation et en voyant les quelques extraits de Gameplay je me dis qui si ça atteint la profondeur et le suivi d'un Subnautica ça pourrait vraiment être très sympas d'autant que la Team de Obsidian sera à l'écoute de la communauté pour faire évoluer le jeu donc Why Not au finale.