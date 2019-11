Je suis le seul à kiffer ce nfs ? Niveau ambiance surtout la nuit c'est vraiment lourd, la conduite est plus sérieuse que payback, on sent plus le poid du véhicule et les drifts sont largement mieu. Niveau contenue c'est aussi mieu que payback. Les flics sont chaud c'est super oppressant de faire des course poursuite avec un heat de 3/4/5. Customs pareil on peut pas avoir mieu je pense. Et vous vous en pensez quoi ?