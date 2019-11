Le mois de novembre sera énorme en terme de contenu pour Hitman 2.Beaucoup de défi, de contrat escalade, et une cible fugitiveNotez que décembre sera la dernière mise à jour du jeu.Il y aura encore des contrats escalades et une dernière cible fugitive.Après, en 2020, les anciennes cibles fugitives réapparaîtront tour à tour.IOI désire pleinement travailler sur Hitman 3

posted the 11/06/2019 at 05:11 PM by ouroboros4